Иностранцам начали выставлять двойные ценники

Журналист Станислав Натанзон рассказал на своей странице в Facebook о московском кафе, поднявшем цены для иностранцев в два раза.

«Вчера зашли в забегаловку у Лужников. Нам (может, по ошибке) дали 2 меню: на русском и на английском. Что называется, найдите отличия. Или, черт побери, feel the difference. В ДВА РАЗА! Цены отличаются в два раза!», — написал Натанзон.

Журналист также рассказал о таксистах, один и которых убеждал латиноамериканских болельщиков, цена поездки на счетчике указана в евро, а другой взял с иностранцев 5 тысяч рублей за дорогу из аэропорта.

«Блин, чуваки, к вам приехали в гости люди. Крутые, веселые человеки со всего мира. Да, они шумят и кому-то мешают спать. Да, они болеют за тех, кто против наших. Но банально грабить их, "разводить на бабло", "кидать" — вы сами-то кто после этого», — возмутился журналист.

В той же записи Натанзон привел примеры настоящего гостеприимства, «когда метро у стадиона — бесплатно, и все помогают разобраться».