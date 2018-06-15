Ещё
Иностранцам начали выставлять двойные ценники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иностранцам начали выставлять двойные ценники 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Facebook
Журналист Станислав Натанзон рассказал на своей странице в Facebook о московском кафе, поднявшем цены для иностранцев в два раза.
«Вчера зашли в забегаловку у Лужников. Нам (может, по ошибке) дали 2 меню: на русском и на английском. Что называется, найдите отличия. Или, черт побери, feel the difference. В ДВА РАЗА! Цены отличаются в два раза!», — написал Натанзон.
>> Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Журналист также рассказал о таксистах, один и которых убеждал латиноамериканских болельщиков, цена поездки на счетчике указана в евро, а другой взял с иностранцев 5 тысяч рублей за дорогу из аэропорта.
«Блин, чуваки, к вам приехали в гости люди. Крутые, веселые человеки со всего мира. Да, они шумят и кому-то мешают спать. Да, они болеют за тех, кто против наших. Но банально грабить их, "разводить на бабло", "кидать" — вы сами-то кто после этого», — возмутился журналист.
В той же записи Натанзон привел примеры настоящего гостеприимства, «когда метро у стадиона — бесплатно, и все помогают разобраться».
«Когда люди пускают к себе переночевать и помыться автостопящих немцев, с которыми познакомились за бутылкой на лавке на Никольской. Когда не важно, откуда ты и какой — лишь бы улыбнулся», — написал журналист.
Комментарии67  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина решила испортить ЧМ123
Британцы сравнили российских и саудовских женщин77
Стала известна реакция Путина на победу сборной России127
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018311
Россию обвинили в футбольном «заговоре»760
Видео
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:14
Шахрин изменил слова своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0»
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Первый канал телепортировал собор из Саранска в Москву
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Стала известна реакция Путина на победу сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение