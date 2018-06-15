К ЧМ выпустили скандальную рекламу

В Мексике в преддверии чемпионата мира по футболу выпустили женские трусы с вибратором, который реагирует на голы. Об этом сообщает Life.ru.

Новинку представил магазин нижнего белья Vicky Form. По словам разработчиков, в нижнее белье вшит вибратор, который реагирует на действия футболистов: он интерпретирует движения игроков и превращает их в вибрации.

По задумке производителей, элемент гардероба должен уравнять удовольствие, получаемое мужчинами и женщинами от просмотра футбола.

Впрочем, женщины новинку не оценили. В комментариях к рекламному ролику девушки назвали изобретение унизительным и обвинили магазин в сексизме.