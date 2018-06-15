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К ЧМ выпустили скандальную рекламу
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К ЧМ выпустили скандальную рекламу 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из видео
В Мексике в преддверии чемпионата мира по футболу выпустили женские трусы с вибратором, который реагирует на голы. Об этом сообщает Life.ru.
Новинку представил магазин нижнего белья Vicky Form. По словам разработчиков, в нижнее белье вшит вибратор, который реагирует на действия футболистов: он интерпретирует движения игроков и превращает их в вибрации.
По задумке производителей, элемент гардероба должен уравнять удовольствие, получаемое мужчинами и женщинами от просмотра футбола.
Впрочем, женщины новинку не оценили. В комментариях к рекламному ролику девушки назвали изобретение унизительным и обвинили магазин в сексизме.
Комментарии  Ещё 2 источника 
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