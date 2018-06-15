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Дзагоев занимается по индивидуальной программе
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Дзагоев занимается по индивидуальной программе на тренировке сборной России 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Полузащитники сборной России по футболу Алан Дзагоев и Юрий Жирков занимаются по индивидуальной программе на восстановительной тренировке в подмосковном Новогорске после стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На занятие в пятницу вышли все 23 футболиста, которые попали в заявку команды на чемпионате мира. Дзагоев и Жирков занимаются отдельно от общей группы.
В четверг сборная России на стадионе "Лужники" в Москве разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия турнира со счетом 5:0. Дзагоев вышел в стартовом составе команды, но получил повреждение в середине первого тайма и покинул поле в сопровождении врачей.
По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток.
На групповом этапе чемпионата мира российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт— Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира завершится 15 июля.
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