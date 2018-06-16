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Сборной Нигерии разрешили встречаться с русскими дамами
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В сборной Нигерии разрешили футболистам встречаться с русскими девушками 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор опроверг информацию о том, что игрокам национальной команды запретили встречаться с русскими девушками, передает Sport24.
"На самом деле мы просто пошутили. Журналист спросил меня, могут ли игроки встречаться с россиянками, а я ответил, что нет. Кроме Джона Оби Микела, поскольку его девушка — россиянка.
Но все перевели и интерпретировали неверно. Но вообще мы говорим о серьезных вещах, в футболе дисциплина тоже важна", — заявил наставник.
Сборная Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 сыграет с командами Хорватии, Исландии и Аргентины.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Нигерии не считает Россию расистской страной.
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