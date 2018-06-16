Сборной Нигерии разрешили встречаться с русскими дамами

В сборной Нигерии разрешили футболистам встречаться с русскими девушками

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор опроверг информацию о том, что игрокам национальной команды запретили встречаться с русскими девушками, передает Sport24.

"На самом деле мы просто пошутили. Журналист спросил меня, могут ли игроки встречаться с россиянками, а я ответил, что нет. Кроме Джона Оби Микела, поскольку его девушка — россиянка.

Но все перевели и интерпретировали неверно. Но вообще мы говорим о серьезных вещах, в футболе дисциплина тоже важна", — заявил наставник.

Сборная Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 сыграет с командами Хорватии, Исландии и Аргентины.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Нигерии не считает Россию расистской страной.