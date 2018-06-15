Пустым местам на матче в Екатеринбурге нашли объяснение

Черданцев: пустые места на матче ЧМ в Екатеринбурге были предназначены для партнеров ФИФА

Свободные места на стадионе в Екатеринбурге на матче чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая были предназначены для партнеров Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в своем Twitter сообщил комментатор Георгий Черданцев.

Первый матч чемпионата мира на стадионе "Екатеринбург— Арена" прошел в пятницу. Сборная Уругвая победила команду Египта со счетом 1:0. На стадион, вместимость которого составляет 33 061 человек, пришло 27 015 зрителей.

"По заполняемости в Екатеринбурге — народ все билеты купил, — написал Черданцев. — Свободные места — это места партнеров и спонсоров ФИФА. Вот почему они пустые — непонятно".

В Екатеринбурге также пройдут три матча группового этапа турнира: Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).