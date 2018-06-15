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Британского футболиста возмутил кетчуп в России
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Британского футболиста возмутили порядки в российских ресторанах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
В российском ресторане попытались взять с легендарного английского футболиста Терри Бутчера 3 фунта стерлингов за порцию кетчупа, после чего он посоветовал фанатам брать с собой собственный кетчуп на ЧМ-2018.
Бутчер работает на чемпионате как телевизионный эксперт. Он заказал на обед в московской закусочной салат Цезарь и картофель фри. Позже он решил попросить к картошке кетчуп, сообщает Express.
Но когда Бутчер получил счет, он увидел лишнюю позицию и спросил, что это. Ему ответили что это — за кетчуп.
«Я сказал: нет, нет, нет, вы не можете брать с меня за кетчуп. Официантка сказала, что могут», — рассказал Бутчер.
Менеджер ресторана также подтвердил, что они взимают 2-3 фунта стерлингов за кетчуп (160-250 рублей). Бутчер заявил, что раз этого нет в меню, и цена неизвестна, он может за кетчуп не платить. В итоге экс-футболист выиграл в этом споре.
Теперь он советует всем приходить в российские рестораны со своим кетчупом. «Просто возьмите бутылку, спрячьте ее в карман и выложите на тарелку», — сказал он.
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