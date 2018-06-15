Российский ресторан возмутил британского футболиста

Английская футбольная легенда Терри Бутчер остался недоволен обслуживанием в российском ресторане. Об этом 59-летний Бутчер рассказал изданию Express.

Терри Бутчер, который работает на ЧМ-2018 в качестве ТВ-эксперта, заказал в одном из московских ресторанов салат Цезарь и картофель фри и попросил принести кетчуп к картошке.

Получив счет, футболист был очень удивлен лишней позицией в нем. После того, как оказалось, что эти «2-3 фунта» были выставлены за кетчуп, англичанин запротестовал и заявил, что раз кетчупа не было в меню, то ресторан не имеет права вставлять его в счет. Аргумент оказался решающим, и администрация заведения вычеркнула кетчуп из счета.

«Я был счастлив. Я выиграл», — рассказал Бутчер.

Футболист посоветовал английским фанатам носить с собой кетчуп в российские рестораны.