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Российский ресторан возмутил британского футболиста
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Российский ресторан возмутил британского футболиста 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Английская футбольная легенда Терри Бутчер остался недоволен обслуживанием в российском ресторане. Об этом 59-летний Бутчер рассказал изданию Express.
Терри Бутчер, который работает на ЧМ-2018 в качестве ТВ-эксперта, заказал в одном из московских ресторанов салат Цезарь и картофель фри и попросил принести кетчуп к картошке.
Получив счет, футболист был очень удивлен лишней позицией в нем. После того, как оказалось, что эти «2-3 фунта» были выставлены за кетчуп, англичанин запротестовал и заявил, что раз кетчупа не было в меню, то ресторан не имеет права вставлять его в счет. Аргумент оказался решающим, и администрация заведения вычеркнула кетчуп из счета.
«Я был счастлив. Я выиграл», — рассказал Бутчер.
Футболист посоветовал английским фанатам носить с собой кетчуп в российские рестораны.
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