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Саудовцев не накажут после разгрома от России
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Игроков Саудовской Аравии не накажут после разгрома от России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о наказании игроков национальной сборной после разгромного поражения от сборной России в первом матче ЧМ-2018.
«СМИ ввели в заблуждение общество, написав, будто глава федерации возложил ответственность за проигрыш на некоторых игроков сборной, чем унизил одних футболистов перед другими, хотя проигрыш матча — это показатель уровня всей команды», — сообщили в федерации, передает Sportbox.
В заявлении федерации говорится, что все игроки «будут работать над исправлением ошибок», сделанных во время матча с Россией, для «демонстрации приемлемого уровня и достижения хорошего результата в следующих двух играх в группе».
Ранее телеканал Al Arabiya объявил о ждущем некоторых футболистов наказании за поражение России.
В четверг в матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.
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