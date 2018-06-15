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Головин объяснил свой уход из эфира «Пусть говорят»
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Головин объяснил свой уход из эфира «Пусть говорят» 

Рамблер 1 час назад
Полузащитник сборной России Александр Головин объяснил, почему ушел из эфира программы «Пусть говорят».
Напомним, накануне Головин, находясь на прямой связи со студией шоу «Пусть говорят» из Лужников, в разгар хвалебной речи одного из гостей программы в свой адрес, вытащил наушник из уха и ушел из кадра.
«На самом деле ушёл из эфира, потому что ничего не слышал вообще. Ничего такого не было. Писали, что я ушёл из-за потока комплиментов? Меня не так поняли», — цитирует Головина «Чемпионат.com».
>> Головин покинул прямой эфир "Пусть говорят"
Головин отметил, что, как и все, любит похвалу, но «но много хвалить не нужно, потому что это может нехорошо сложиться в дальнейшем».
В первом матче России с Саудовской Аравией Александр Головин сделал две голевые передачи и забил мяч в ворота саудовской сборной.
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