Головин объяснил свой уход из эфира «Пусть говорят» 

Полузащитник сборной России Александр Головин объяснил, почему ушел из эфира программы «Пусть говорят».
Напомним, накануне Головин, находясь на прямой связи со студией шоу «Пусть говорят» из Лужников, в разгар хвалебной речи одного из гостей программы в свой адрес, вытащил наушник из уха и ушел из кадра.
«На самом деле ушёл из эфира, потому что ничего не слышал вообще. Ничего такого не было. Писали, что я ушёл из-за потока комплиментов? Меня не так поняли», — цитирует Головина «Чемпионат.com».
Головин отметил, что, как и все, любит похвалу, но «но много хвалить не нужно, потому что это может нехорошо сложиться в дальнейшем».
В первом матче России с Саудовской Аравией Александр Головин сделал две голевые передачи и забил мяч в ворота саудовской сборной.