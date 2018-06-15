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4 млн украинцев не смогли отказаться от ЧМ в России
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Трансляцию матча открытия ЧМ-2018 посмотрели 4 млн украинцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
За ходом первого матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии смотрели 4 млн телезрителей на Украине.
«Футбольные трансляции первого дня чемпионата на телеканале «Интер» посмотрели 3,8 млн телезрителей на Украине, еще более 200 тыс. человек следили за игрой в режиме онлайн», — отмечается в пресс-релизе канала, передает ТАСС.
Ранее в пятницу глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщал, что Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи чемпионата мира по футболу в России из-за долгов.
Напомним, в четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках». Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.
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