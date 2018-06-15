Португалия и Испания сравняли счет на ЧМ-2018

В матче Португалия — Испания впервые на ЧМ-2018 обе команды забили мячи

На 24-й минуте матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года Португалия — Испания испанский нападающий Диего Коста забил мяч в ворота Руя Патрисиу.

Счёт в игре стал равным — 1:1.

Таким образом, это первый матч на ЧМ-2018 в России, в котором смогли отличиться обе команды. Предыдущие три встречи завершились следующим образом:

Россия — Саудовская Аравия 5:0;

Египет — Уругвай 0:1;

Марокко — Иран 0:1.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.