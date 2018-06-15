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Роналду признан лучшим игроком матча в Сочи
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Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Испания 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
В пятницу сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 3:3, встреча прошла в Сочи. Криштиану Роналду отметился тремя забитыми мячами.
Сборные Испании и Португалии набрали по одному очку и делят второе место в таблице группы B. Лидирует сборная Ирана с тремя очками, ранее одержавшая победу над командой Марокко со счетом 1:0. Во втором туре 20 июня сборные Португалии и Марокко сыграют в Москве на стадионе "Лужники", в тот же день команды Ирана и Испании встретятся в в Казани.
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