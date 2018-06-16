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Бельгия использует ЧМ-2018 в политических целях
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Бельгия захотела использовать ЧМ в России в политических целях 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Опубликован текст резолюции Палаты представителей парламента Бельгии по поводу проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года.
Парламент потребовал, чтобы связанные с ЧМ визиты представителей властей Бельгии в Россию были использованы для «напоминания российским властям о критике» в адрес Москвы. В частности, речь идет о заявлениях, касающихся «проблем прав человека, территориальной целостности Украины и гуманитарной ситуации в Сирии».
Известно, что Россию посетят король бельгийцев Филипп и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс — 23 июня бельгийские футболисты встречаются в Москве с командой Туниса, король и министр приедут поддержать свою сборную, передает РИА «Новости».
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