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Украинский художник связал ЧМ с войной в Донбассе
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Украинский художник связал чемпионат мира с войной на Донбассе 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский художник Алексей Пылев создал календарь к чемпионату мира по футболу и посвятил его событиям на Донбассе. Фотографию календаря он разместил в Facebook.
Каждый день чемпионата мира иллюстратор связал с определенным этапом военных действий на Донбассе. Например, на 27 июня, когда состоятся матчи группы E и F, в расписании Пылева стоит «штурм Артемовска».
Художник подчеркнул, что 14 июня 2014 года пророссийские боевики сбили Ил-76 в Луганске, в результате чего погибло 49 украинских военных, а ровно через четыре года в России стартовал мундиаль. Пылев заявил, что в календаре могут содержаться неточности, так как информация была взята из открытых источников.
6 июня иллюстратор издания «Український тиждень» Андрей Ермоленко опубликовал серию плакатов, посвященных чемпионату мира-2018. На одном из рисунков изображен окровавленный талисман мундиаля волк Забивака с человеческой рукой в зубах. По словам Ермоленко, плакаты призваны напомнить об «агрессивной внешней политике России».
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. На турнире сыграют 32 команды. Сборной Украины среди участников нет, так как она не смогла преодолеть квалификацию.
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