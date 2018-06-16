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Роналду — фаворит в гонке на звание лучшего бомбардира
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Роналду — фаворит в гонке на звание лучшего бомбардира 

Партнерский материал 27 минут назад
Фото: bwin
Согласно оценке аналитиков букмекерской компании bwin Россия, фаворит в гонке бомбардиров главного мирового первенства — Криштиану Роналду. Его шансы стать первым в списке снайперов резко выросли после хет-трика в матче против сборной Испании. Матч завершился со счетом 3:3, а Роналду стал самым возрастным автором хет-триков в истории чемпионатов мира.
Поставить на звездного португальца можно с коэффициентом 3.25, хотя еще до начала матча он был равен 13.0. В числе наиболее вероятных снайперов также бразилец Неймар (коэффициент 9.00), Диего Коста (9.00), вчера оформивший дубль в матче с Португалией, и Лионель Месси (13.00).
Отметим, что шансы Неймара и Месси также могут измениться по итогам игрового уикенда. Аргентинец выйдет на поле московского стадиона «Открытие Арена» уже сегодня в 16:00 — его сборная сыграет в первом туре группового этапа со сборной Исландии. Неймар же начнет свой путь на турнире завтра — матчем Бразилия — Швейцария завершится четвертый игровой день мундиаля.
Линия на бомбардиров доступна на сайте букмекера. Необходима регистрация в качестве игрока.
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