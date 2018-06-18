Ещё
В больницах «зарезервировали» места для иностранных болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В больницах «зарезервировали» места для иностранных болельщиков 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Больницам Екатеринбурга «нельзя» госпитализировать пациентов из Свердловской области, сообщает Ura.ru.
Как рассказал порталу байкер из Новоуральска Никита Уральский, не так давно его друг, тоже мотоциклист, попал в серьезное ДТП, получив сложные переломы, требующие хирургического вмешательства именно в екатеринбургском центре травматологии.
Однако в процессе организации перевода пострадавшего из Новоуральска в Екатеринбург врачи сообщили его родителям, что им «нельзя» принимать пациентов из области, так как их места «зарезервированы» для фанатов футбола, которые могут пострадать на стадионе или в любом другом месте города.
По словам Уральского, ценой «кучи нервов» родителям байкера удалось «договориться» о переводе сына в административный центр.
Тем временем в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области изданию подтвердили резервацию мест в больницах Екатеринбурга для иностранных болельщиков.
«Но, уверяю вас, установки не принимать российских пациентов — нет», — подчеркнули в Минздраве.
В пресс-службе ведомства отметили, что больницы города окажут помощь всем, кто в ней нуждается.
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела68
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»41
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ108
Российский ресторан возмутил британского футболиста111
Как наживаются на иностранных болельщиках92
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
03:41
Поддержите свою сборную вместе с Рамблер/
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:21
Как наживаются на иностранных болельщиках
ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение