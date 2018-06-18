В больницах «зарезервировали» места для иностранных болельщиков 

Больницам Екатеринбурга «нельзя» госпитализировать пациентов из Свердловской области, сообщает Ura.ru.
Как рассказал порталу байкер из Новоуральска Никита Уральский, не так давно его друг, тоже мотоциклист, попал в серьезное ДТП, получив сложные переломы, требующие хирургического вмешательства именно в екатеринбургском центре травматологии.
Однако в процессе организации перевода пострадавшего из Новоуральска в Екатеринбург врачи сообщили его родителям, что им «нельзя» принимать пациентов из области, так как их места «зарезервированы» для фанатов футбола, которые могут пострадать на стадионе или в любом другом месте города.
По словам Уральского, ценой «кучи нервов» родителям байкера удалось «договориться» о переводе сына в административный центр.
Тем временем в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области изданию подтвердили резервацию мест в больницах Екатеринбурга для иностранных болельщиков.
«Но, уверяю вас, установки не принимать российских пациентов — нет», — подчеркнули в Минздраве.
В пресс-службе ведомства отметили, что больницы города окажут помощь всем, кто в ней нуждается.