Болельщики на динозаврах спустились в московское метро

В Россию на чемпионат мира по футболу прибывают всё новые гости

В Москве болельщики с костюмами динозавров спустились в метро и начали разыгрывать всех, кто встречался на их пути. Нежданные «динозавры» пытались напугать посетителей метро, а затем обнимались и танцевали с ним.

Жители Москвы и гости города делали селфи с экзотичными «животными» и желали им удачной «охоты».

Публикация от Oleg Egorov (@oleg_borodaa) 16 Июн 2018 в 4:06 PDT Среди поклонников футбола нашли и те, кто преобразился в тигра. При том болельщик показал, что этот хищник «носит» ожерелье, собранное из слоновых костей:

Публикация от lana fish (@fish.november) 16 Июн 2018 в 3:38 PDT Болельщики сборной Австралии гуляли по городу вместе со своим национальным животным.

Мундиаль проходит в 11 городах России. В матче открытия турнира сборная России переиграла Саудовскую Аравию с разгромным счётом 5:0.

Следующий матч российские футболисты проведут 19 июня в Санкт-Петербурге. Соперником команды Черчесова станет сборная Египта.