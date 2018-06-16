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Болельщики на динозаврах спустились в московское метро
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Болельщики на динозаврах спустились в московское метро 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru/Дмитрий Киселев
В Россию на чемпионат мира по футболу прибывают всё новые гости
В Москве болельщики с костюмами динозавров спустились в метро и начали разыгрывать всех, кто встречался на их пути. Нежданные «динозавры» пытались напугать посетителей метро, а затем обнимались и танцевали с ним.
Жители Москвы и гости города делали селфи с экзотичными «животными» и желали им удачной «охоты».
Среди поклонников футбола нашли и те, кто преобразился в тигра. При том болельщик показал, что этот хищник «носит» ожерелье, собранное из слоновых костей:
Болельщики сборной Австралии гуляли по городу вместе со своим национальным животным.
Мундиаль проходит в 11 городах России. В матче открытия турнира сборная России переиграла Саудовскую Аравию с разгромным счётом 5:0.
Следующий матч российские футболисты проведут 19 июня в Санкт-Петербурге. Соперником команды Черчесова станет сборная Египта.
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