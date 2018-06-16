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Погба вывел сборную Франции вперёд в матче с Австралией
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Погба вывел сборную Франции вперёд в матче с Австралией 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Сборная Франции вновь вышла вперёд в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Австралии.
На 80-й минуте гол забил полузащитник "трёхцветных" Поль Погба.
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