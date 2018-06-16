«Испортить праздник футбола»: Украина угрожает России

Климкин призвал испортить ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о запланированной акции против проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Глава ведомства пригрозил «испортить футбольный праздник». Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» назвал подобные высказывания не имеющими смысла.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил «испортить футбольный праздник» всем болельщикам, которые приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый болельщик, который едет Россию понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», — цитирует Климкина «Украинские новости».

Климкин хочет испортить ЧМ-18?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июня 2018 г. О том, какие именно акции запланировали в ведомстве Украины, Климкин не сообщил. Его заявление прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков , посоветовавший украинскому чиновнику «успокоиться и смотреть футбол».

«Климкин хочет испортить ЧМ-2018?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол», — написал Пушков в своем твиттере.

«Внимание всего мира приковано к России, ведь к нас проходит мероприятие планетарного значения. У экранов собирается больше миллиарда зрителей, миллионная армия болельщиков приехала к нам. Сейчас все забыли про Украину — кому это интересно? Таким образом глава МИД Украины лишний раз пытается напомнить мировому сообществу, как школьник в классе на последней парте: «А вот тут еще я, не забудьте про меня!» — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, обращать внимание на подобное поведение со стороны украинских властей не имеет смысла.

Того же мнения придерживается и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, который в интервью «Газете.Ru» заявил, что во время чемпионата мира по футболу необходимо обращать внимание на спортивные достижения игроков и команд, а не на политические высказывания.

«Никакой реакции на высказывания политических деятелей других государств со стороны России не будет, мы их не комментируем. Нам приходится слышать разные угрозы в свой адрес на протяжении последнего года. Мы стараемся относиться к ним философски и не обращать на них внимания. Нам непонятно, чем объясняется подобное поведение представителей власти других государств. Но трудно относиться к угрозам со стороны главы внешнеполитического ведомства Украины всерьез. Надеюсь, он имел в виду что-то иное, и его слова неправильно поняли.

Сейчас начался чемпионат мира по футболу, поэтому все дискуссии предлагаю вести о событиях, происходящих на футбольном поле. Нельзя использовать чемпионат мира в целях реализации своих амбиций.

Кроме того, гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу в России заявил, что организация турнира проходит на высшем уровне.

«На данный момент все идет по плану. Есть небольшие операционные детали, которые мы от матча к матчу будем прорабатывать. Все задуманное пока успешно реализуется. Мы очень рады большому количеству болельщиков, приехавших в Россию. Чувствуется атмосфера праздника и необыкновенное оживление вокруг футбола. Будем надеяться, что все это сохранится и будет только нарастать ближе к кульминации чемпионата», — добавил Сорокин.

Стоит отметить, что Климкин ранее уже делал неоднозначные намеки на проведение акций в России во время мундиаля. В частности, глава МИД Украины настойчиво рекомендовал своим согражданам отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира — 2018 по футболу. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — приводит слова политика официальная страница ведомства в твиттере.