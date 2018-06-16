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Саркози оценил атмосферу на ЧМ
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Саркози оценил атмосферу на ЧМ по футболу в России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Франции Николя Саркози, прибывший в Казань на матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии, встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Саркози прибыл в Казанский Кремль, где встретился с Миннихановым. Бывший лидер Франции отметил, что эти дни весь мир смотрит на Россию и на Казань, где проходит чемпионат мира по футболу. «По его словам, чемпионат мира является удивительным событием и футбол — это универсальный спорт, который позволяет объединять людей», — говорится в сообщении на сайте главы Республики Татарстан.
«Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня — в Казани, атмосфера — фантастическая!» — сказал Саркози.
Минниханов со своей стороны отметил, что футбол действительно объединяет всех, а Казани очень повезло, что она принимает матчи чемпионата мира.
Казань примет четыре матча группового этапа, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала ЧМ. В субботу Франция победила Австралию со счетом 2:1 на «Казань Арене».
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