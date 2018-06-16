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Эксперт прокомментировал ситуацию со спецценами в ресторане
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Главный ресторатор РФ прокомментировал инцидент с меню для иностранцев в ресторане Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ситуация, которая произошла в столичном ресторане "Генацвале" на ул. Спортивная, где иностранцам подавали меню со спецценами, может повлиять на репутацию Москвы. Об этом в субботу сообщил ТАСС президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИОР) Игорь Бухаров.
"Мы связались с коллегами [из ресторана "Генацвале"]. Они не члены ФРИОР, поэтому они для себя решали вопрос, повышать цены на время чемпионата мира или нет, и напечатали меню с новыми ценами. По их словам, они решили оставить старое меню, но, когда уже было очень много народу, официанты стали давать папки с новым меню, чтобы всем гостям хватило. Вообще такие ошибки с двумя меню [для иностранцев] недопустимы, они сказываются не только на реноме данного ресторана, а на реноме города Москвы, который обещал быть гостеприимным", — сказал Бухаров.
Он добавил, что в кассе ресторана невозможно технически рассчитывать клиентов по разным ценам. По его информации, расчет производился по старым ценам.
Ранее Бухаров заявлял, что все рестораны, входящие во ФРИОР, отказались от повышения цен для гостей на время чемпионата мира.
Ресторан "Генацвале" на ул. Спортивная опроверг информацию, что в меню на английском языке цены в два раза выше, чем в меню на русском.
В пятницу журналист Станислав Натанзон на своей странице в Facebook сообщил, что цены в меню на английском языке в ресторане "Генацвале" в два раза выше цен на аналогичные блюда в русскоязычном меню. Он привел фотографии блюда "Шапочки шампиньонов с сыром на кеци", которое в меню на русском стоит 320 руб., в меню на английском — 640 руб.
В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что ведомство проверяет появившуюся в социальных сетях информацию о разных ценах.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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