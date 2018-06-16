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Первая неожиданность ЧМ: Месси подвел Аргентину
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Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией в матче первого тура ЧМ-2018 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сборная Аргентины не сумела победить национальную команду Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арены» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий аргентинцев Серхио Агуэро, отличившийся на 19-й минуте. Исландцы сравняли счёт до перерыва благодаря точному удару форварда Альфреда Финнбогасона. На 64-й минуте у Лионеля Месси была возможность вывести Аргентину вперёд, но он не сумел реализовать пенальти.
Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград).
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