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Жена не отпустила. Болельщики привезли картонного друга
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Болельщики из Мексики привезли на ЧМ картонного друга 

News.ru 1 час назад
Фото: facebook.com/@IngueSuMatrushka
Настоящего товарища в путешествие не отпустила жена
Необычный способ помочь своему другу посетить чемпионат мира по футболу избрали болельщики из Мексики. Молодые люди приехали в Россию с картонной копией своего товарища, которого не отпустила жена.
В интернете появилась страница, посвящённая путешествиям картонного Хавьера и его друзей: они вместе делают селфи в фан-зоне, катаются на автобусе, следят за футбольными матчами. Глядя на фото можно сделать вывод, что Хавьер пользуется популярностью у прекрасной половины человечества — и это несмотря на то, что на майке картонного мужчины написано «Моя жена не отпустила меня».
Ранее в Сети появились кадры, на которых мужчины в сомбреро и пончо неспешно прогуливаются по центру Москвы, распивают текилу и чествуют национальную сборную по футболу. При этом к поясу одного из них привязана кукла, внешне очень похожая на американского лидера. Со стороны может показаться, что болельщик едет ней верхом.
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