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Немецкие болельщики массово покидают Россию
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Немецкие болельщики массово покидают Россию 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщики сборной Германии после вылета национальной команды с чемпионата мира раньше запланированного покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира.
Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
«Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы», — сообщает пресс-службы ФИФА.
Напомним, команда Йоахима Лева заняла последнее место в группе F. Германия на ЧМ-2018 проиграла Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2), а также одержала волевую победу над Швецией (2:1).
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