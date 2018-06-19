Германия напугана миграцией из России по Fan ID 

В Германии узнали о мигрантах, которые собираются попасть из России в Европу с помощью паспорта болельщика (Fan ID). Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Bild.
Немецкие правоохранители выяснили, что мигранты из арабских и африканских стран обсуждают в соцсетях возможность поехать в Россию ради миграции в ЕС. О «взрывном потенциале» немцев предупредили и российские спецслужбы.
По данным Bild, «подозрительное» количество Fan ID получили иранцы (около 9500), граждане Сенегала (девять тысяч), Туниса (восемь тысяч), Марокко (7500) и Египта (6500).
Как отмечает Deutsche Welle, билеты на матч и самолет в РФ стоят дешевле, чем услуги нелегальных перевозчиков (около шести тысяч евро с человека).
На сайте МИД ФРГ отмечается, что по Fan ID в Европу не пустят.
«Fan ID — отличный способ посетить ЧМ-2018 в России без получения визы. Тем не менее, идентификатор не является проездным документом за пределами России», — подчеркивается в сообщении.
Fan ID представляет собой пластиковую карточку с именем и фамилией обладателя, а также магнитной полосой. Этот документ необходим для прохода на стадион, как и билет. Подать заявку на получение FAN ID можно после приобретения билета на матчи. Паспорт болельщика позволяет попасть в Россию без визы и оставаться в стране в течение периода, начавшегося за десять дней до первого матча ЧМ и завершающегося через десять дней после финала.