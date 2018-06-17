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Одержимые футболом. В ожидании матча Германия-Мексика
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Одержимые футболом. В ожидании матча Германия-Мексика 

Рамблер 1 час назад
В нашей галерее фотографии болельщиков.
1/15  17 июня интересный для футбольных болельщиков день.
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2/15  Сегодня в борьбу за Кубок мира по футболу вступают фавориты ЧM-2018 - сборные Германии и Бразилии, самые титулованные его участники.
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3/15  День начался с встречи в Самаре. Для города это первый матч в рамках Чемпионата мира по футболу.
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4/15  Первый тайм встречи сборных Коста-Рики и Сербии закончился вничью (0:0). Сегодня сборная Германии, действующий чемпион мира, сыграет с командой из Мексики.
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Матч в «Лужниках» начнется в 18:00 мск.
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