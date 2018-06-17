Одержимые футболом. В ожидании матча Германия-Мексика 

Сегодня в борьбу за Кубок мира по футболу вступают фавориты ЧM-2018 - сборные Германии и Бразилии, самые титулованные его участники.

2/15 Сегодня в борьбу за Кубок мира по футболу вступают фавориты ЧM-2018 - сборные Германии и Бразилии, самые титулованные его участники.