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Звезда сборной Мексики стал жертвой санкций США
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Звезда сборной Мексики стал жертвой санкций США 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Звезда сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес имеет шанс хорошо выступить на ЧМ-2018, но все равно не сможет получить призов турнира из-за санкций США. Об этом пишет The New York Times.
39-летний Маркес попал в черный список американского Минфина. В этот список включены люди, которые якобы помогали наркокартелю отмывать деньги. Санкции означают, что американским гражданам, предприятиям и банкам запрещено иметь какое-либо отношение к Маркесу.
На приз для лучшего игрока каждого матча ЧМ нанесен бренд пива Bud. Эта марка принадлежит международной корпорации Anheuser-Busch InBev, у которой есть заводы в США.
По данным NYT, Маркес не пьет из тех же фирменных бутылок с водой, что и его товарищи по команде, а когда футболисты садятся перед логотипами спонсоров, он уходит.
Маркес попал под санкции еще летом прошлого года. Речь идет о его предполагаемой связи с наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом. Маркеса не привлекли к уголовной ответственности, но его финансовые активы в США были заморожены. Сам футболист отрицает какую-либо связь с наркоторговцами. Он нанял группу юристов, чтобы доказать свою невиновность.
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