Звезда сборной Мексики стал жертвой санкций США

39-летний Маркес попал в черный список американского Минфина . В этот список включены люди, которые якобы помогали наркокартелю отмывать деньги. Санкции означают, что американским гражданам, предприятиям и банкам запрещено иметь какое-либо отношение к Маркесу.

На приз для лучшего игрока каждого матча ЧМ нанесен бренд пива Bud. Эта марка принадлежит международной корпорации Anheuser-Busch InBev, у которой есть заводы в США.

По данным NYT, Маркес не пьет из тех же фирменных бутылок с водой, что и его товарищи по команде, а когда футболисты садятся перед логотипами спонсоров, он уходит.

Маркес попал под санкции еще летом прошлого года. Речь идет о его предполагаемой связи с наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом. Маркеса не привлекли к уголовной ответственности, но его финансовые активы в США были заморожены. Сам футболист отрицает какую-либо связь с наркоторговцами. Он нанял группу юристов, чтобы доказать свою невиновность.