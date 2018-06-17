Дзагоев пропустит весь групповой этап

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не будет играть на групповом этапе чемпионата мира из-за травмы, которую получил в матче открытия ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии (5:0), сообщает ТАСС

28-летний футболист вынужден был покинуть поле в середине первого тайма из-за повреждения задней поверхности бедра.

По словам футболиста, травма стала для него ударом.

«Чемпионат мира в России — это главный турнир в жизни. Но надеюсь, что еще получится сыграть, если выйдем в 1/8 финала. Некая надежда остается», — сказал он.

Футболист отмечает, что у него сохраняются болевые ощущения при ходьбе. Но с понедельника он планирует начать заниматься в тренажерном зале.

Сборные России и Египта встретятся 19 июня в Санкт-Петербурге. 25 июня в Самаре россияне сыграют с командой Уругвая в матче заключительного тура группового этапа.