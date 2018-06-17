Ещё
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол в ворота Германии спровоцировал землетрясение в Мексике 

BFM.RU 12 часов назад
Фото: ТАСС
В столице Мексики произошло слабое землетрясение в ходе матча национальной сборной по футболу с командой Германии на ЧМ-2018. Причиной «слабого подземного толчка» стало празднование жителями Мехико гола Ирвинга Лосано в ворота Мануэля Нойера. Такой неожиданный вывод содержится в сообщении национальной Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований, передает ТАСС.
>> Германия неожиданно проиграла Мексике
«Зарегистрированное в Мехико землетрясение имело искусственный характер. Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время гола команды Мексики на чемпионате мира. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика», — говорится в сообщении.
Тысячи болельщиков следили за игрой мексиканской сборной на площади Сокало в центре Мехико. Гол Лосано, единственный в матче, вызвал бурю восторга у поклонников национальной команды.
BFM.RU: последние новости
Антигерои чемпионата: кто наживается на иностранных болельщиках Кадырову понравилась песня Слепакова, которую раскритиковал министр Чечни В Москве болельщик из Китая обеднел почти на один миллион рублей
Комментарии31
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уверенно побеждает только Россия19
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ97
Российский ресторан возмутил британского футболиста105
Уткин сделал скандальное заявление272
Иностранных болельщиков шокировали российские цены518
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение