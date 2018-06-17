Болельщики в Мексике вызвали землетрясение

Гол в ворота Германии спровоцировал землетрясение в Мексике

В столице Мексики произошло слабое землетрясение в ходе матча национальной сборной по футболу с командой Германии на ЧМ-2018. Причиной «слабого подземного толчка» стало празднование жителями Мехико гола Ирвинга Лосано в ворота Мануэля Нойера . Такой неожиданный вывод содержится в сообщении национальной Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований, передает ТАСС

«Зарегистрированное в Мехико землетрясение имело искусственный характер. Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время гола команды Мексики на чемпионате мира. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика», — говорится в сообщении.

Тысячи болельщиков следили за игрой мексиканской сборной на площади Сокало в центре Мехико. Гол Лосано, единственный в матче, вызвал бурю восторга у поклонников национальной команды.