Иностранных болельщиков начали арестовывать за кражи

В Москве по подозрению в краже арестованы четверо иностранных болельщиков, передает «Дождь».

Арестованные — трое граждан Мексики и гражданин Ирана, все они находятся в столичном СИЗО №5.

Один из арестованных мексиканцев подозревается в краже 8 тысяч долларов. Он утверждает, что действительно схватил чужую сумку, но не ожидал, что в ней будет столько денег, к тому же, деньги он потом вернул. Двое его товарищей, по его словам, не виновны.

Гражданин Ирана подозревается в краже тысячи долларов по обвинению бразильского фаната. Свою вину он отрицает, говоря, что потратил на поездку в Москву 10 тысяч долларов не для того, чтобы «воровать мелочь».

Иностранцы жалуются на плохую воду и питание в СИЗО. По словам сотрудников изолятора, к ним уже приходили сотрудники консульств и обещали помочь.