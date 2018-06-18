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Иностранных болельщиков начали арестовывать за кражи
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Иностранных болельщиков начали арестовывать за кражи 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве по подозрению в краже арестованы четверо иностранных болельщиков, передает «Дождь».
Арестованные — трое граждан Мексики и гражданин Ирана, все они находятся в столичном СИЗО №5.
Один из арестованных мексиканцев подозревается в краже 8 тысяч долларов. Он утверждает, что действительно схватил чужую сумку, но не ожидал, что в ней будет столько денег, к тому же, деньги он потом вернул. Двое его товарищей, по его словам, не виновны.
Гражданин Ирана подозревается в краже тысячи долларов по обвинению бразильского фаната. Свою вину он отрицает, говоря, что потратил на поездку в Москву 10 тысяч долларов не для того, чтобы «воровать мелочь».
Иностранцы жалуются на плохую воду и питание в СИЗО. По словам сотрудников изолятора, к ним уже приходили сотрудники консульств и обещали помочь.
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