Как наживаются на иностранных болельщиках

Антигерои чемпионата: кто наживается на иностранных болельщиках

Большинство иностранцев, оккупировавших центр Москвы, судя по их отзывам, в восторге от российской столицы и ее жителей. Улыбки, совместные фото, громкие песни и помощь во всяких мелочах. Но и неприятности тоже случаются.

23 тысячи рублей за поездку от Красной площади до аэропорта «Шереметьево» плюс угрозы расправы. Это история невезучего вьетнамца, которая закончилась обращением в полицию.

В случае с московским рестораном и разными ценами в русскоязычном и англоязычном меню дело дошло до проверок со стороны Роспотребнадзора . Ведомство нарушений не выявило — в отличие от журналистов.

Скандал начался после того, как ведущий телеканала «Россия 24» Стас Натанзон разместил в сети фото меню ресторана «Генацвале» на русском и английском языках: «шапочки шампиньонов с сыром — 320 рублей и 640 rubles». Администрации ресторана пришлось путанно оправдываться: то одно меню старое, то другое. В общем, говорят, ошибка. Корреспондент Business FM Алексей Доронин , представившись иностранцем, проверил: после шумихи в СМИ шампиньоны стали одинаково дорогими для всех:

— Цены тут в два раза выше, чем я видел в интернете.

— Сожалею.

— Эта цена для всех?

— Да.

— И для иностранцев, и для россиян?

— Да, да, да.

По следам репортажа Business FM журналист «России 24» Стас Натанзон еще раз приехал в «Генацвале» с просьбой все-таки прокомментировать историю с меню. Администрация ресторана ушла в глухую оборону, заявив, что цены у них хорошие, для всех единые, а то, что говорят и показывают журналисты, они не комментируют.

Впрочем, корреспонденту Business FM, который под видом иностранца пытался пообедать в этом заведении, еще повезло — его там хотя бы поняли. Трое мексиканцев, скитавшихся по центру Москвы с чемоданами, этим похвастаться не могли. Они искали «Гнездо» — хостел, в котором забронировали кровати по пять тысяч рублей за ночь, при том что в обычное время это же койко-место стоит в десять раз дешевле.

Если бы не две неравнодушные москвички, гуляющие в том же районе, неизвестно, где бы ночевали гости из Мексики. У «Гнезда» ни указателей, ни вывески, ни людей, способных говорить по-английски, рассказывает одна из спасительниц мексиканцев:

«Понять, что написано в паспортах, какие фамилии, вообще кто к ним прибыл, они тоже самостоятельно не могли, потому что все написано латиницей. Потом выяснилось, что у них нет банковского терминала, то есть оплата картой невозможна, что очень удивило ребят из Мексики. Они только-только прилетели, понятное дело, что спустя два часа после аэропорта какой-то русской наличности у них с собой не было. Дальше работники этого хостела не могли определить, какая все-таки стоимость. Они стали созваниваться с какой-то хозяйкой, женщина написала на бумажке, что 200 долларов депозита вы, пожалуйста, нам сейчас давайте, и мы вас заселим, и пыталась подсунуть им эту бумажку, чтобы они прочитали. Ребята смущенно улыбались и не знали, что им дальше делать».

А вот что о своих впечатлениях говорит Хорхе, приехавший в Москву из Мексики:

«В хостеле не принимали карты, нас попросили заплатить наличными. Фотографии в интернете не совпали с тем, как реально выглядели номера. Никто не говорил по-английски. Было ощущение, что нас обманули во всем! С нас попросили 60 тысяч рублей на троих за четыре ночи. Когда мы бронировали, мы не понимали, дорого это или дешево. Мы бронировали через Booking два месяца назад, все остальное было забито, и пришлось забронировать этот дорогой хостел».

Русские девушки помогли. Они позвонили в другой хостел в 20 минутах ходьбы, где оказался англоговорящий персонал и цена в три раза ниже. И только что прилетевшие, еще совсем неопытные и ничего не понимающие в России мексиканцы, к счастью, вырвались из «Гнезда».