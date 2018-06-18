Медведь с вувузелой на кабриолете возмутил Запад

Американский канал CNN назвал медведя с вувузелой на кабриолете, «праздновавшего» победу сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, «средневековым развлечением».

По словам журналиста Мэттью Чэнса, живой медведь, который был замечен разъезжающим по улицам Москвы на заднем сиденье кабриолета, играя при этом на вувузеле, это «средневековая забава», которая является «обычным делом» в России.

Корреспондент канала заявил, что во время проведения праздничных мероприятий в России часто используют диких животных, чтобы зрители могли насладиться их танцами и сфотографироваться с ними.

При этом Чэнс отметил, что «средневековое развлечение» русских возмутило не только его, но и немецкое отделение некоммерческой организации «Люди за этичное отношение с животными» (PETA), которое даже составило официальное заявление из-за медведя с вувузелой. По мнению защитников прав животных, это зрелище было «жестоким и унизительным».

14 июня в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2018 года Россия со счетом 5:0 обыграла сборную Саудовской Аравии. В тот же день в столице был замечен медведь, разъезжающий на заднем сиденье автомобиля с надписью «Болеем за наших!».