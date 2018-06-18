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Мексиканские болельщики спровоцировали землетрясение
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Мексиканцы показали настоящую силу скакания 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Мексиканские сейсмологи зафиксировали землетрясение искусственного происхождения в момент гола, который футболисты сборной Мексики забили в ворота сборной Германии во время матча чемпионата мира по футболу в России.
«Землетрясение, которое было зафиксировано в Мехико, имеет искусственное происхождение. Вероятно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале», — сообщила мониторинговая сеть землетрясений SIMMSA в Twitter.
Землетрясение в 11.32 по местному времени отметили два датчика.
Осенью прошлого года болельщики сборной Перу по футболу, смотревшие матч команды против Новой Зеландии, также настолько обрадовались победе, что мобильное приложение зафиксировало небольшое землетрясение в Лиме.
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