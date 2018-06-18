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Фанат из Марокко разбил голову о «Мост 16 яиц»
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Фанат из Марокко разбил голову о «Мост 16 яиц» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Футбольный фанат из Марокко ударился головой об Аничков мост в Санкт-Петербурге, сообщает телеграмм-канал «112».
По данным канала, марокканец, которого зовут Абдель Вали, решил совершить водную экскурсию по второй столице России, однако, плывя на речном трамвае по Фонтанке, зачем-то встал в полный рост. Не заметив Аничков мост, ударился о него головой.
В результате происшествия североафриканец с травмой головы был госпитализирован в Мариинскую больницу, где до сих пор и находится.
Канал не уточнил, когда именно Вали получил свою травму, однако, должно быть, это произошло незадолго до или немногим позднее 15 июня. В тот день в Петербурге сборная Марокко сыграла с Ираном в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Марокканцы уступили со счетом 0:1.
Накануне СМИ сообщили, что вечером 16 июня на фанатов футбольной сборной Аргентины из окна шестого этажа московского дома выпал голый молодой человек. Болельщики были госпитализированы, мужчина скончался.
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