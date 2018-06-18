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Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
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Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Reuters
Жительница Ухта попыталась исполнить мечту мужа увидеть со стадиона матч чемпионата мира футболу 2018 года, но не сумела, сообщает портал Znak.
По словам Александры Устиновой, она специально взяла кредит, чтобы купить мужу билет на матч Португалия — Иран, который пройдет в Саранске 25 июня, за 12,6 тысячи рублей.
9 июня мужу одобрили получение паспорта болельщика (Fan-ID), семья забронировала номер в отеле за «вообще неадекватную цену», однако 16-го Устиновых уведомили по SMS о недействительности Fan-ID.
Александра и ее супруг обратились в центр выдачи паспортов, в котором подтвердили недействительность Fan-ID, однако не объяснили причин.
«Говорят, ничего не могут сделать», — посетовала она.
По словам девушки, людей, ответственных за выдачу паспортов, могла смутить судимость ее 33-летнего мужа. Однако Александра отметила, что супруг «отбыл пару месяцев наказания», будучи 18-летним, а сейчас судимость погашена.
Ради благополучного решения вопроса семья намерена обратиться на горячую линию уполномоченного по правам человека в России, которая была открыта специально к мундиалю, а также уже написала, но пока не отправила письмо президенту России Владимиру Путину.
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