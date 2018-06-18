Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ» 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, выступивший в роли эксперта во время трансляции на «Первом канале» матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1) назвал «лошками» коллег с канала «Матч-ТВ».
«Добрый вечер. Вот здесь я еще не был, хотя на стадионе бывал. Вот такой обзор открывается. Честно говоря, лучше, чем со скамейки. Это позиция «Первого канала». А вот там — 85 и 86 места — это лошки с «Матч ТВ». Вот Михаил Моссаковский там появился. Всем приятного просмотра», — заявил Карпин в Instagram.