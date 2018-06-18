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Британия похвалила Россию после старта ЧМ-2018
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Британия заявила о безопасности своих фанатов в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Великобритании уверены, что футбольные фанаты будут в полной безопасности на ЧМ-2018 в России, заявила заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл.
«Власти России и ФИФА (Международной федерации футбола) сделали все необходимое для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно и были в полной безопасности. Мы абсолютно (уверены в безопасности болельщиков)», — передает ТАСС слова Сколл.
В понедельник Сколл, глава футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк, английские и российские болельщики возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Волгограде.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате. На ЧМ в Россию не приедет королевская семья и другие официальные лица Великобритании.
Напомним, 15 июня глава МИД королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания не могла бойкотировать чемпионат мира по футболу в России по нескольким причинам.
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