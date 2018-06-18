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Английским фанатам пообещали «фестиваль насилия» в РФ
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Английским фанатам пообещали «фестиваль насилия» в РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Таблоид Daily Star сообщил о подготовке российских футбольных хулиганов к столкновениям с английскими фанатами.
Издание ссылается на видео, на которых якобы запечатлены тренировки российских «ультрас» в специальных лагерях. На этих роликах фанаты избивают боксерские груши и «участвуют в испытаниях на выносливость, прежде чем сойтись друг с другом в жестокой битве».
Daily Star утверждает, что российские хулиганы спланировали для англичан «фестиваль насилия».
По данным газеты, «банда российских хулиганов» будет в Волгограде 18 июня, где в этот день сборная Англии сыграет с командой Туниса.
Ранее английские «ультрас» рассказали этому же таблоиду о своих планах «устроить ад» и «Третью мировую» для российских болельщиков.
Один из собеседников газеты отметил, что 50-60-летние фанаты уже «сходят с ума» в ожидании столкновений. Он также рассказал, что в Россию перед ЧМ «проникли на разведку» несколько английских фанатов.
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