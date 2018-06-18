Мексиканцы поплатятся за свое поведение на ЧМ

FIFA завела дело на мексиканцев из-за гомофобии на ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) открыла дисциплинарное дело в отношении федерации футбола Мексики. Об этом сообщает Reuters.

Дело было открыто после матча сборной Германии и сборной Мексики, в ходе которого мексиканские болельщики скандировали гомофобные кричалки в адрес соперника.

Когда вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выбивал мяч в поле, болельщики выкрикивали ему оскорбления гомофобного характера.

Отмечается, что это далеко не первое взыскание мексиканской футбольной федерации из-за подобного поведения болельщиков.

Матч Мексика-Германия прошел накануне на московском стадионе «Лужники» и завершился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.