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Поддержите свою сборную вместе с Рамблер/ 

Рамблер 1 час назад
Самое масштабное событие в спортивном мире уже наступило!
Да, речь идет о чемпионате мира 2018, который в этом году проходит в России. Десятки тысяч болельщиков уже занимают места на стадионах, готовят любимый диван у телевизоров и заказывают столики в спорт-барах. Всех объединяет одно стремление — поддержать свою команду. А ваши друзья знают, на кого пал ваш выбор?
В честь такого грандиозного события портал Рамблер запустил спецпроект, в котором каждый может высказаться за сборную той страны, за которую он болеет. Для чего и для кого это стоит делать? Для себя и друзей, с которыми вы хотите поделиться своими футбольными пристрастиями. В конце концов, болеть за любимую сборную в компании единомышленников всегда приятнее.
Чтобы поделиться своим выбором, нужно зайти на главную страницу, найти футбольный мяч и нажать на него.
В открывшемся окне нужно выбрать флаг страны, чью сборную считаете самой успешной и достойной. Далее — все просто! Вы получаете «футбольную» картинку с кнопками «поделиться в социальных сетях». Одно нажатие — и открытка вашей любимой команды с подписью о том, что вы за нее болеете — в вашей ленте!
Если не хотите искать на главной странице мяч — переходите к выбору сразу по этой ссылке.
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