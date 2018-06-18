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Российских фанатов попросили не прыгать на мостах
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Российских фанатов попросили не прыгать на мостах 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений Пётр Шебалин рассказал, к чему могут привести прыжки футбольных болельщиков. Об этом сообщает НСН.
По словам Шебалина, подземные толчки, вызванные прыгающими фанатами в Мехико, не опасны. Однако болельщикам не стоит прыгать на мостах. Например, в Санкт-Петербурге, где 19 июня состоится встреча сборных России и Египта.
Ученый пояснил, что колебания земной коры в Мексике были зафиксированы на поверхности только двумя станциями, рядом с которыми, скорее всего, и оказались болельщики. Шебалин привел в пример грузовик, перепрыгнувший через лежачего полицейского: из-за этого тоже может произойти «местное землетрясение достаточно большой силы».
Специалист отметил, что на мостах не стоит прыгать, так как для таких конструкций опасен «резонанс», но «все остальное — совершенно безопасно».
Ранее мексиканские геологи сообщили об искусственном землетрясении в Мехико, произошедшем во время игры национальной сборной с командой Германии на ЧМ-2018. Колебания были зафиксированы через семь минут после гола, забитого Мексикой. Причиной подземных толчков ученые назвали прыжки болельщиков.
Мексиканские футболисты обыграли сборную Германии 17 июня со счетом 1:0.
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