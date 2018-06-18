Российских фанатов попросили не прыгать на мостах

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений Пётр Шебалин рассказал, к чему могут привести прыжки футбольных болельщиков. Об этом сообщает НСН.

По словам Шебалина, подземные толчки, вызванные прыгающими фанатами в Мехико, не опасны. Однако болельщикам не стоит прыгать на мостах. Например, в Санкт-Петербурге, где 19 июня состоится встреча сборных России и Египта.

Ученый пояснил, что колебания земной коры в Мексике были зафиксированы на поверхности только двумя станциями, рядом с которыми, скорее всего, и оказались болельщики. Шебалин привел в пример грузовик, перепрыгнувший через лежачего полицейского: из-за этого тоже может произойти «местное землетрясение достаточно большой силы».

Специалист отметил, что на мостах не стоит прыгать, так как для таких конструкций опасен «резонанс», но «все остальное — совершенно безопасно».

Ранее мексиканские геологи сообщили об искусственном землетрясении в Мехико, произошедшем во время игры национальной сборной с командой Германии на ЧМ-2018. Колебания были зафиксированы через семь минут после гола, забитого Мексикой. Причиной подземных толчков ученые назвали прыжки болельщиков.

Мексиканские футболисты обыграли сборную Германии 17 июня со счетом 1:0.