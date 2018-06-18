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Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса
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Стадионы чемпионата мира — 2018 показали из космоса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Государственная корпорация по космической деятельности показала, как выглядят стадионы чемпионата мира — 2018 из космоса, сообщает "Советский спорт".
Подборка космических фотографий обнародована в официальном твиттере организации.
"Роскосмос и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, на которых будут проводиться игры мирового чемпионата. Девять из них были построены с нуля, а три — прошли серьезную реконструкцию", — говорится в официальном сообщении пресс-службы корпорации.
Снимки сделаны космическим аппаратом "Ресурс-П" с помощью аппаратуры "Геотон".
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Египтом.
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