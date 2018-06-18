Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

Роскосмос вместе со всей страной ждёт старта Чемпионата мира по футболу #FIFA2018 в России (@fifaworldcup_ru) ⚽️ Так выглядят из космоса 12 стадионов, на которых будут проводиться игры чемпионата 👉https://t.co/na3sSzV6WL pic.twitter.com/3P1ZhOBxxF— РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 May 2018