Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

Государственная корпорация по космической деятельности показала, как выглядят стадионы чемпионата мира — 2018 из космоса, сообщает "Советский спорт".
Подборка космических фотографий обнародована в официальном твиттере организации.
"Роскосмос и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, на которых будут проводиться игры мирового чемпионата. Девять из них были построены с нуля, а три — прошли серьезную реконструкцию", — говорится в официальном сообщении пресс-службы корпорации.
Снимки сделаны космическим аппаратом "Ресурс-П" с помощью аппаратуры "Геотон".
Роскосмос вместе со всей страной ждёт старта Чемпионата мира по футболу #FIFA2018 в России (@fifaworldcup_ru) ⚽️ Так выглядят из космоса 12 стадионов, на которых будут проводиться игры чемпионата 👉https://t.co/na3sSzV6WL pic.twitter.com/3P1ZhOBxxF— РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 May 2018
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Египтом.