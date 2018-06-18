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Мексиканцы нашли способ «привезти» друга на ЧМ
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Мексиканцы привезли на ЧМ-2018 картонную копию друга, которого не отпустила жена 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Группа мексиканских болельщиков посещает матчи сборной Мексики на ЧМ-2018 в России со своим другом Хавьером, сделанным из картона, сообщает.
Супруга Хавьера запретила ему ехать в Россию. Друзья же заменили его картонной фигурой и взяли с собой в далекое путешествие. На футболке у картонного Хавьера написано: «Моя жена не пустила меня».
Картонный Хавьер вместе со своими живыми друзьями передвигается по России на микроавтобусе и публикует фотографии на специально созданном аккаунте в соцсети.
Напомним, что на ЧМ-2018 в России мексиканцы стартовали с победы над Германией. Встреча, прошедшая вчера в «Лужниках», завершилась со счетом 1:0.
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