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Марадона заявил о позоре для сборной Аргентины
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Марадона назвал игру сборной Аргентины позором 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал игру национальной команды против Исландии в первом туре группового этапа ЧМ-2018 Об этом сообщает El Comercio.
По словам Марадоны, главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не сумел подготовить команду к первенству. Он считает, что у специалиста нет конкретного плана игры, а схема, которую он использует, давно устарела.
«Если аргентинцы продолжат так играть, то Сампаоли может не возвращаться домой», — цитирует издание слова бывшего футболиста.
Марадона добавил, что действия команды на поле — это позор.
«Единственное, что сейчас может помочь Аргентине — это отказ от длинных навесов в штрафную в пользу коротких пасов», — заявил он. «Я не виню игроков. Я виню в результате недостаточную подготовку к матчу, потому что ее не было вовсе», — заключил Марадона.
Он также отметил, что в предстоящих матчах у сборной Аргентины могут возникнуть проблемы, если уровень игры останется таким же.
Матч Аргентина — Исландия состоялся 16 июня и завершился вничью (1:1). На 19-й минуте аргентинцы вышли вперед после точного удара Серхио Агуэро. Исландцы восстановили равенство через четыре минуты — отличился Альфред Финнбогасон. На 64-й минуте Лионель Месси не забил пенальти: голкипер исландцев Ханнес Халлдорсон отразил удар аргентинского нападающего.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля. Сборная Аргентины на турнире встретится также с командами Нигерии и Хорватии.
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