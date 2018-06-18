Cборная России осталась без жилья на ЧМ

Российскую сборную оставили без жилья на ЧМ

Telegram-канал Mash сообщил, что спортивные чиновники забронировали базу российской сборной по футболу в Новогорске только до 25 июня.

Именно на этот день запланирован последний матч России в группе. По данным канала, на эту дату намечен и последний заказ питания для футболистов.

Telegram-канал отмечает, что чиновники подошли к бронированию «без ненужной веры в провидение».

Российская сборная 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в первом матче ЧМ-2018.

На групповом этапе россияне также встретятся с командами Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (в Самаре 25 июня).