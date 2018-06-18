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Cборная России осталась без жилья на ЧМ
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Российскую сборную оставили без жилья на ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал Mash сообщил, что спортивные чиновники забронировали базу российской сборной по футболу в Новогорске только до 25 июня.
Именно на этот день запланирован последний матч России в группе. По данным канала, на эту дату намечен и последний заказ питания для футболистов.
Telegram-канал отмечает, что чиновники подошли к бронированию «без ненужной веры в провидение».
Российская сборная 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в первом матче ЧМ-2018.
На групповом этапе россияне также встретятся с командами Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (в Самаре 25 июня).
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