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Букмекеры резко понизили шансы Германии выиграть золото на ЧМ-2018
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Букмекеры резко понизили шансы Германии выиграть золото на ЧМ-2018 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
Сенсационное поражение сборной Германии от мексиканцев со счетом 0:1 в стартовом матче на чемпионате мира привело к тому, что букмекерская компания bwin резко пересмотрела коэффициент на то, что немецкие футболисты сохранят чемпионский титул. Если до первой встречи на турнире коэффициент на чемпионство Германии составлял 5.50, то после неудачи в первом туре этот показатель вырос до 9.00, что свидетельствует о сомнениях букмекеров в шансах сборной Германии.
Фаворитом чемпионата мира остается сборная Бразилии, коэффициент которой по-прежнему составляет 5.00, даже несмотря на неожиданную потерю очков в первом туре: бразильцы сыграли вничью со Швейцарией — 1:1.
К числу наиболее вероятных победителей мирового первенства букмекеры также относят сборные Испании (коэффициент 5.75) и Франция (8.00).
Коэффициенты на чемпионство других участников чемпионата мира доступны на сайте букмекера.
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