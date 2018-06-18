Букмекеры резко понизили шансы Германии выиграть золото на ЧМ-2018

Сенсационное поражение сборной Германии от мексиканцев со счетом 0:1 в стартовом матче на чемпионате мира привело к тому, что букмекерская компания bwin резко пересмотрела коэффициент на то, что немецкие футболисты сохранят чемпионский титул. Если до первой встречи на турнире коэффициент на чемпионство Германии составлял 5.50, то после неудачи в первом туре этот показатель вырос до 9.00, что свидетельствует о сомнениях букмекеров в шансах сборной Германии.

Фаворитом чемпионата мира остается сборная Бразилии, коэффициент которой по-прежнему составляет 5.00, даже несмотря на неожиданную потерю очков в первом туре: бразильцы сыграли вничью со Швейцарией — 1:1.

К числу наиболее вероятных победителей мирового первенства букмекеры также относят сборные Испании (коэффициент 5.75) и Франция (8.00).