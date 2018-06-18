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В сборной Сербии болеют за Россию
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В сборной Сербии болеют за Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Ассистент главного тренера сборной Сербии по футболу Милан Обрадович в интервью "Газете.Ru" поблагодарил Россию за прием и поддержку во время чемпионата мира — 2018.
"Вы знаете, к нам просто замечательно относятся на базе в Светлогорске. Там созданы идеальные условия, мы чувствуем себя как дома. Вокруг нас — позитивная энергия. Улыбки. Благодарен за такой прием!
Сборная Сербии сильно болела за Россию в стартовом матче чемпионата с Саудовской Аравией. Еще тогда нам хотелось, чтобы частичка поддержки россиян обратилась к нам в качестве ответного жеста. Спасибо всем, мы будем стараться показывать хорошую игру", — сказал экс-игрок "Локомотива".
Сербы в стартовой игре на мундиале переиграли команду Коста-Рики, а сборная России одолела Саудовскую Аравии.
Ранее английский журналист нашел ключ к победе сборной России на ЧМ-2018.
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