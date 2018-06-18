Московские СИЗО заполнили иностранные болельщики

В московских СИЗО наблюдается наплыв иностранных болельщиков, приехавших на ЧМ-2018 по футболу. Среди арестантов — мексиканцы, иранцы, итальянцы. Большинство из них попали в изолятор за воровство (статья 158 УК РФ «кража»). Об этом пишет МК.

При этом кто-то намеренно приехал, чтобы подработать на чемпионате мира искусством карманника, а кто-то случайно оказался в переделке. Издание выяснило, как живется иностранцам в столичных СИЗО. В изоляторах побывали правозащитники.

Персоналу изоляторов с иностранцами сложно — многие не говорят даже по-английски. При этом арестанты-болельщики требуют консула, воды в бутылках, привычной еды и ежедневный душ.

«Марко Антонио Кардос Санчес первым подбегает к двери камеры, как только заслышит звук ключа в замочной скважине. Сложно понять, чего он конкретно он ожидает. Рискнем предположить — спасения. Но откуда оно должно прийти? Судьба 54-летнего мексиканца, скорее всего, предрешена на несколько лет вперед. Он сознался в совершенном преступлении — краже крупной суммы денег», — пишет МК.

По словам Марко, он очень любит футбол и поехал из Мехико в Москву на ЧМ-2018. Мексиканец долго собирал деньги. Дорога оказалась длинной, пришлось лететь через Париж.

«Деньги закончились. Как пойти на матч? На что покупать билет на стадион? Зря прилетел? Я взял в аэропорту «Домодедово» чужую сумку. Я не знал, что там так много денег. Думал, что чуть-чуть», — говорит болельщик.

Мексиканец говорит быстро, в глазах слезы. Из его путанных объяснений сложно понять, сколько денег было в украденной сумке — $8 тысяч или $80 тысяч. Он пересчитал добычу уже в отеле и поделился деньгами с двумя друзьями-мексиканцами. «Взяли» горе-воров в тот же день благодаря камерам видеонаблюдения аэропорта «Домодедово». Марко признался в краже, а двое друзей, похоже, так и не поняли, что произошло. Сейчас все трое на карантине в одном СИЗО, но в разных камерах.

Иностранцам кажутся странными некоторые правила в СИЗО.

Например, мексиканец Гонсало удивляется, что бутилированная вода доступна только за деньги, а для этого нужно открыть счет в изоляторе. Еще один мексиканец Дени отказывается верить в то, что душ положен раз в неделю. Просят болельщики-арестанты и «какой-нибудь другой еды», наша для них непривычна. Но, как говорят их русские сокамерники, иностранцы съедают положенное питание в СИЗО подчистую.

Задержанный гражданин Ирана Фаламарз просит связаться с его женой.

«Она не знает, где я. Думает, наверное, что я на этом чемпионате забыл про семью. Скажите ей, что я в беде. Путь срочно приедет вытаскивать меня отсюда», — говорит иранец.

Его задержали по подозрению в краже $1 тысячи в гостинице на Красной Пресне. Своей вины иранец не признает, утверждает, что он состоятельный бизнесмен, торгует одеждой. Фаламарз спрашивает, выпустят ли его, если заплатит штраф и добавляет, что готов заплатить любую сумму.

Логично, что в отношении задержанных за преступления иностранцев суд вынужден выносить постановление о заключении под стражу. Поскольку нет оснований полагать, что «подозреваемый будет являться на следственные действия и не уедет из страны». При этом любовь к футболу отнюдь не является смягчающим обстоятельством для воришек.

Стоит отметить, что 158 статья предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф, обязательные и исправительные работы. По мнению экспертов, скорее всего, иностранные болельщики отделаются именно работами. Поэтому сразу после окончания ЧМ-2018 по футболу «на московские улицы выйдут с метлами и лопаты и говорящие на экзотических языках новоиспеченные дворники», заключает МК.

Во ФСИН прокомментировали ситуацию с заключенными под стражу иностранцами.

По словам представителя столичного управления ФСИН Сергея Цыганкова, четыре иностранных гражданина, приехавших в качестве болельщиков в Москву на ЧМ-2018, были задержаны и арестованы решением суда по подозрению в совершении различных преступлений. Они поступили в карантинное отделение СИЗО-5. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя ФСИН, при поступлении в учреждение всем подозреваемым разъяснили их права и обязанности, они ознакомлены с правилами внутреннего распорядка в следственных изоляторах.

«После проведения медицинского осмотра им была предоставлена возможность принять душ и переодеться в чистую одежду. В соответствии с российским законодательством при поступлении в учреждение все подозреваемые и обвиняемые были обеспечены индивидуальным спальным местом, им выданы постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Ежедневно им предоставляется прогулка, смена постельного белья осуществляется еженедельно», — сказал Цыганков.

Он подчеркнул, что в СИЗО-5 камеры оборудованы в соответствии с требованиями действующего законодательства. Все содержащиеся под стражей ежедневно получают трехразовое питание. В каждой камере есть не только водопроводная, но и кипяченая вода. Покупать бутилированную воду, продукты и непродовольственные товары можно через интернет-магазин.