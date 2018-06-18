Двоих британцев сняли с поезда по пути в Волгоград 

Двое британских болельщиков, устроивших конфликт в поезде из Москвы в Волгоград, были пьяны и сейчас привлечены к административной ответственности, сообщает управление МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что подданного Великобритании, который направлялся в Волгоград на матч чемпионата мира по футболу, сняли с поезда после "ссоры с полицейским". Также был задержан еще один британец, который повредил руку и нуждался в госпитализации.
"В отношении обоих иностранцев возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Кроме того, в отношении гражданина, не подчинившегося законным требованиям сотрудника полиции, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти"", — говорится в релизе.