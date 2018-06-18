Ещё
Двоих британцев сняли с поезда по пути в Волгоград
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двоих британцев сняли с поезда по пути в Волгоград 

Р-Спорт 5 минут назад
Фото: ТАСС
Двое британских болельщиков, устроивших конфликт в поезде из Москвы в Волгоград, были пьяны и сейчас привлечены к административной ответственности, сообщает управление МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что подданного Великобритании, который направлялся в Волгоград на матч чемпионата мира по футболу, сняли с поезда после "ссоры с полицейским". Также был задержан еще один британец, который повредил руку и нуждался в госпитализации.
"В отношении обоих иностранцев возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Кроме того, в отношении гражданина, не подчинившегося законным требованиям сотрудника полиции, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти"", — говорится в релизе.
Р-Спорт: последние новости
Осорио: сборной Мексики вряд ли удастся отдохнуть в матче с Южной Кореей Тренер: Саудовская Аравия намерена навязать свою игру сбороной России ФИФА объяснила наличие пустых мест на матче Египет-Уругвай
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист возмутился русскими женщинами231
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-201815
Как наживаются на иностранных болельщиках98
Странному жесту Черчесова на ЧМ нашли объяснение14
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела112
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение