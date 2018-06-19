Решившие нажиться на фанатах россияне остались с носом 

Пиар-менеджер сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов рассказал Business FM, что иностранные футбольные болельщики проигнорировали российские квартиры, хозяева которых просили за аренду 100-200 тысяч рублей.
По словам Белоусова, в итоге владельцы квартир «снизили свои ожидания». Сейчас почти в каждом городе, где проходят матчи ЧМ-2018, можно снять жилье «за вполне вменяемые деньги». Однако туристы планировали свои поездки и договаривались об аренде, когда цены были еще очень высокими.
Белоусов отметил, что в целом в 11 городах чемпионата только 44 процента арендодателей нашли клиентов. При этом в Москве туристы забронировали 54 процента квартир. Меньше всего болельщиков заинтересовали квартиры в Калининграде, Саранске и Нижнем Новгороде. Почти в каждом из этих городов более тысячи свободных квартир.
Ранее «Коммерсант» писал, как россияне пытаются подзаработать на сдаче квартир иностранцам. Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов рассказал газете, что цены на краткосрочную аренду во время матчей в Самаре растут на 250–300 процентов. Президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев заявил, что в Казани аренда квартиры на сутки на период ЧМ подорожала в среднем с трех до 30 тысяч рублей.