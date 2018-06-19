Решившие нажиться на фанатах россияне остались с носом

Пиар-менеджер сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов рассказал Business FM , что иностранные футбольные болельщики проигнорировали российские квартиры, хозяева которых просили за аренду 100-200 тысяч рублей.

По словам Белоусова, в итоге владельцы квартир «снизили свои ожидания». Сейчас почти в каждом городе, где проходят матчи ЧМ-2018, можно снять жилье «за вполне вменяемые деньги». Однако туристы планировали свои поездки и договаривались об аренде, когда цены были еще очень высокими.

Белоусов отметил, что в целом в 11 городах чемпионата только 44 процента арендодателей нашли клиентов. При этом в Москве туристы забронировали 54 процента квартир. Меньше всего болельщиков заинтересовали квартиры в Калининграде, Саранске и Нижнем Новгороде. Почти в каждом из этих городов более тысячи свободных квартир.